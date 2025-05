COPA DO BRASIL

Brusque x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Clubes se enfrentam nesta quinta-feira, na Arena Joinville, em Santa Catarina

Alan Pinheiro

Publicado em 1 de maio de 2025 às 12:00

Athletico-PR Crédito: Divulgação/Athletico-PR

Brusque e Athletico se enfrentam nesta quinta-feira, em duelo válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida acontece na Arena Joinville, em Santa Catarina, às 16h (de Brasília), em confronto que marca a estreia dos clubes nesta fase do torneio. Confira onde assistir ao vivo, o horário do jogo, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir Brusque x Athletico ao vivo

A partida será transmitida ao vivo com exclusividade pelo Amazon Prime Video (streaming).>

Brusque

O Brusque chega motivado após vitória pela Série C diante do Ypiranga-RS. Invicto na competição nacional e com bom desempenho na Copa do Brasil até aqui, o time comandado por Filipe Gouveia aposta no fator local, mesmo longe do estádio Augusto Bauer, para surpreender o adversário. A equipe teve que levar o jogo para Joinville por conta das exigências mínimas de capacidade da CBF.>

Athletico

Apesar de uma derrota recente pela Série B, o Athletico entra como favorito no confronto. O técnico Maurício Barbieri deve manter uma base equilibrada, com destaque para a força do meio-campo e as peças de velocidade no ataque. O Furacão busca encaminhar a classificação já no jogo de ida.>

Prováveis escalações de Brusque x Athletico

Brusque: Matheus Nogueira; Pivô (Contreras), Éverton Alemão, Jhan Pool, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Biel (Carlos Biro), Thomáz; Guilherme Pira, Diego Mathias, Álvaro. Técnico: Filipe Gouveia.>

Athletico: Mycael; Raul, Tobias Figueiredo (Habraão), Léo Pelé, Fernando; Falcão, Patrick (Felipinho), Zapelli; Isaac, Kevin Velasco (Tevis), Renan Peixoto. Técnico: Maurício Barbieri.>

Ficha do Jogo

Jogo: Brusque x Athletico>

Campeonato: Copa do Brasil 2025 — 3ª fase (ida)>

Data: Quinta-feira, 1 de maio de 2025>

Horário: 16h00 (horário de Brasília)>

Local: Arena Joinville, Santa Catarina>