Cachorros participam de campeonato de surfe na Califórnia; veja

Centenas de pessoas se reuniram em uma praia da Califórnia, nos Estados Unidos, no último sábado (5), para acompanhar o Campeonato Mundial de Surfe de Cães. Apesar de parecer incomum, o torneio já virou tradição e acontece anualmente desde 2016.



Durante a competição, os cachorros são divididos em categorias de acordo com o tamanho, em grupos de pequeno porte, médio, grande e muito grande. Os surfistas de quatro patas são julgados por vários fatores, incluindo a duração do passeio, técnica (ficar de quatro, sentado, deitado), confiança e tamanho ou força da onda.