Camisetas de Messi usadas na Copa do Catar vão à leilão e podem arrecadar R$ 48 milhões

Seis camisas usadas pelo astro argentino Lionel Messi na Copa do Mundo do Catar, em 2022, serão leiloadas em dezembro. O anúncio foi feito pela Sotheby’s, tradicional instituição de leilões. O jogador usou as peças na campanha do tricampeonato da Argentina, contra Arábia Saudita e México (na fase de grupos), Austrália (oitavas de final), Holanda (quartas), Croácia (semifinal) e França (final).



A estimativa é que as camisas arrecadem US$ 10 milhões (R$ 48,3 milhões na cotação atual). De acordo com a Sotheby's, o mais valioso item de memória esportiva já leiloado foi a camisa usada por Michael Jordan defendendo o Chicago Bulls nas finais da NBA em 1998. A peça foi arrematada por US$ 10,1 milhões no ano passado.