E.C. VITÓRIA

Campeão e goleiro menos vazado do Baianão, Lucas Arcanjo se emociona ao lembrar do pai: ‘Conseguimos, Geraldo!’

Prata da casa do Vitória dedicou os dois troféus a quem o ensinou a amar a profissão

Daniela Leone

Publicado em 8 de abril de 2024 às 13:34

Lucas Arcanjo com a taça de campeão baiano 2024 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

As lágrimas de saudade escorriam até o sorriso de felicidade. O rosto de Lucas Arcanjo expressava a mescla de sentimentos vividos por ele. Goleiro menos vazado do Baianão 2024, o jogador do Vitória comemorou o título estadual após desbancar o Bahia. Na Fonte Nova, duas taças e uma ausência. Pela primeira vez na carreira, o jogador de 25 anos festejou um feito no futebol sem a presença do pai. Seu Geraldo, que também foi goleiro profissional, morreu no mês passado, aos 53 anos.

“Eu dedico a meu pai o título e o troféu de melhor goleiro também. A gente sabe o que a gente passou para eu chegar até aqui. Quero agradecer a Deus e dedicar a ele”, disse Lucas, emocionado.

O empate em 1x1 com o Bahia garantiu o título ao Vitória em função da vantagem conquistada no primeiro jogo da final, disputada no Barradão, onde o rubro-negro venceu por 3x2. Foram três gols sofridos nas decisões do estadual, sete no total, em oito jogos disputados por Lucas Arcanjo no campeonato. Os outros dois tentos foram lamentados por Muriel, quando ele estava lesionado.

Seu Geraldo e Lucas Arcanjo, no Barradão Crédito: Reprodução Instagram / ECV

A paixão pelas traves foi despertada em Lucas Arcanjo ainda criança, quando acompanhava os treinamentos do pai. Seu Geraldo foi revelado pelo Galícia e defendeu outros clubes como Mogi Mirim, Noroeste, Mirassol e Sampaio Corrêa. Lucas também começou no Galícia, em julho de 2014. Antes, dos 8 aos 15 anos, foi treinado por seu Geraldo na fazenda da família, em um campo de futebol feito para essa finalidade.

A transferência para o Vitória aconteceu em março de 2015. Promovido ao time profissional em 2019, Lucas ganhou moral de verdade no clube em 2022, quando foi um dos destaques do time na Série C. Se firmou ainda mais na Série B do ano passado e vai disputar pela primeira vez na carreira a Série A do Brasileiro. Antes, o prata da casa rubro-negro vai curtir mais um pouco a alegria do 30º título estadual do Vitória e a saudade de quem o ensinou a amar a profissão.