Campeão mundial, Branco 'ignora' Endrick e diz qual é o melhor jogador do Brasil pós-Neymar

Cláudio Ibraim Vaz Leal, mais conhecido como Branco, foi um dos heróis da conquista do tetracampeonato mundial do Brasil em 1994 e agora atua como coordenador das categorias de base da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Na função, o ex-lateral-esquerdo acompanha de perto o desenvolvimento de jovens jogadores do país.

"O Estêvão, para mim, com todo respeito a todos os outros, depois do Neymar, é o maior jogador que eu vi nascer no Brasil", afirmou Branco em entrevista ao Canal Wamo.

Com a safra de jovens astros que surgiram no Palmeiras, Branco aproveitou a entrevista para destacar a gestão do clube. Para ele, a gestão do coordenador João Paulo Sampaio "mudou" as categorias de base. "Falo com o maior carinho e com orgulho porque ele é meu amigo e é um grande profissional", disse o executivo da CBF. "A Leila é uma grande presidente e também dá estrutura para os caras trabalharem, porque ninguém faz milagres", completou.