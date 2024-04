PORTO SEGURO

Campeonato de beach tennis acontece emTrancoso no final de abril

Inscrições estão abertas nas categorias femininas e masculinas A/B e C/D

Da Redação

Publicado em 16 de abril de 2024 às 13:02

Campeonato de beach tennis acontece em Trancoso Crédito: Divulgação

O distrito de Trancoso, em Porto Seguro, no Sul da Bahia, recebe esse mês a terceira edição de um campeonato de beach tennis que é realizado em parceria entre o Vilarejo do Vale do Quadrado, espaço idealizado pela BRASIS, e o projeto Bora Esportes de Praia. ro Vale receberá atletas, entusiastas da modalidade e torcedores nos dias 27 e 28 de abril. As inscrições estão abertas nas categorias femininas e masculinas A/B e C/D no valor de R$ 180, incluindo kit atleta, e podem ser feitas pelo aplicativo TennisUp.

O torneio contempla duplas femininas e masculinas nas categorias A/B e C/D e masculino PRO. Neste ano, os atletas ainda poderão contar com uma terceira quadra para as disputas.

Em 2023, 96 atletas (48 duplas) participaram do evento, que foi assistido por cerca de 600 pessoas no primeiro dia e teve mil visitantes na final. Neste ano, 41 duplas já se inscreveram para disputar o campeonato. Com programação durante todo o dia, a partir das 8h, o Vilarejo tem expectativa de receber pelo menos mil pessoas entre torcedores e visitantes por dia, durante a competição.

“O local escolhido para acolher a competição faz parte da idealização da BRASIS, que vêm priorizando a ocupação natural e sustentável da região. O Vilarejo do Vale já tem sido utilizado gratuitamente para atividades esportivas e recreativas de moradores e turistas do distrito há cerca de dois anos, todos os dias da semana. A área, destinada a ser um complexo comercial e residencial, inclui muitas opções de lazer, bem-estar, contato com a natureza, valorização da arte e cultura, ações sociais e ambientais”, explica o diretor de Relacionamentos Institucionais da empresa, Geraldo Pereira, que coordena também o projeto UNA, de onde se originam diferentes iniciativas da BRASIS com foco nas comunidades locais.

Para Theo Mendes, idealizador e professor do Bora Esportes de Praia, “quando a parceria começou com a realização de aulas no espaço, os alunos amaram. Foi um match perfeito. Trouxemos o esporte para cá e ganhamos todo esse movimento do Vale do Quadrado de agregar valor cultural local e sustentabilidade. O que eu mais escuto é que esta parceria foi um presente para comunidade e para nós que organizamos”, ressalta.

SERVIÇO

Dias 27 e 28 de abril

Local: Vilarejo do Vale do Quadrado – Trancoso (BA)