AUTOMOBILISMO

Campeonato do Nordeste de Kart será disputado em Lauro de Freitas

Falta pouco para ser dada a largada na 4ª edição do Campeonato do Nordeste de Kart. O evento acontece entre quinta-feira (28) e sábado (30), no Kartódromo Ayrton Senna, em Lauro de Freitas. Ao todo, sete títulos estarão em jogo, nas categorias Mirim, Cadete, F4 Júnior, F4 Graduados, F4 Sênior, F4 Super Sênior e F4 Super Sênior Master.