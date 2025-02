RECEITAS

Capriche na proteína: aprenda o segredo para fazer o frango desfiado perfeito

Com molho à base de legumes e temperos, o frango desfiado pode ser usado em vários pratos e refeições ao longo da semana

Quem tem o hábito de treinar sabe bem: o frango desfiado é um coringa perfeito para várias horas, suprindo a proteína necessária para o corpo e funcionando em diversos tipos de refeição. De almoço a recheios de sanduíche, tapioca, pizza fit e muito mais, um potinho já é suficiente para variar os pratos da semana, além de garantir a nutrição em todos eles. >

Nas redes sociais, Gigi Vilela ensinou como fazer um frango desfiado perfeito, rápido e fácil, desde o processo de limpeza até a preparação do alimento. De início, ela já avisa: não precisa lavar o frango. Basta tirar a "gosminha" que fica no frango com papel toalha. >

Em casos de alimentos menos higienizados, o ideal é colocar o frango em uma tigela com água, escorrer e depois lavar tudo para evitar a contaminação cruzada, sem colocar a comida direto no fluxo de água da torneira. >

Ingredientes:

1kg de peito de frango



1 cenoura



1 cebola

½ xícara de tomate cereja



1 colher de sopa de extrato de tomate



2 colheres de chá de páprica



1 colher de chá de grãos de mostarda



3 colheres de sopa de azeite



2 xícaras de água



Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo:

Com os ingredientes separados, é a hora de botar a mão na massa. O primeiro passo é picar o frango e colocá-lo na panela de pressão com azeite para dourar, até que ele fique bronzeadinho. Então, chega a parte do sabor do prato, adicionando na mesma panela a cenoura, o tomate, a cebola, o extrato de tomate, grãozinhos de mostarda e páprica doce. >

Tudo dentro da panela, é hora de acrescentar água e ligar a pressão. Depois de cozinhar por dez minutos (a partir do momento em que a panela pegar pressão), é só tirar o caldo com os vegetais e jogar no liquidificador. Quando tudo estiver batido, chegou a hora de temperar com sal, pimenta e especiarias. >

Com o molho sendo preparado, a próxima etapa é desfiar o frango. Para isso, a melhor solução é chacoalhar a panela de pressão com muita força, e ele ficará desfiadinho.>

Então, é só pegar o molho feito e colocar por cima do frango já cozinhado. Em cima de tudo, vai um pouco de salsinha ou coentro, e pronto!>

A dica é congelar o frango em vários potinhos separados, para descongelar aos poucos e usar em diferentes pratos ao longo da semana.>