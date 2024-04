5 receitas fitness e práticas de brownie

Veja como preparar opções leves e nutritivas para comer sem sair da dieta

Publicado em 6 de abril de 2024 às 00:25

O brownie é, sem dúvida, um dos doces mais adorados por muitas pessoas devido à sua textura macia e sabor único. Para aqueles que estão focados em manter uma alimentação saudável ou estão seguindo uma dieta para controle de peso, é possível preparar opções leves e nutritivas, sendo uma alternativa equilibrada e saborosa. Por isso, a seguir, confira 5 receitas fitness e práticas de brownie!

Brownie de cacau e nozes

Ingredientes

1 xícara de chá de cacau em pó

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/2 xícara de chá de mel

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

2 ovos

1 colher de chá de extrato de baunilha

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/2 xícara de chá de nozes picadas

Óleo de coco para untar

Cacau em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture o cacau em pó, a farinha de amêndoa, o mel, o óleo de coco, os ovos, a baunilha, o bicarbonato de sódio e as nozes até obter uma mistura homogênea. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e polvilhada com cacau em pó. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 25 minutos. Deixe esfriar antes de cortar em pedaços. Sirva em seguida.

Brownie de banana e aveia

Ingredientes

2 bananas maduras descascadas

1 xícara de chá de aveia em flocos

1/4 de xícara de chá de cacau em pó

2 colheres de sopa de mel

1 colher de chá de extrato de baunilha

Azeite para untar

Farinha de amêndoas para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse as bananas até obter um purê. Adicione a aveia, o cacau em pó, o mel e a baunilha, misturando até ficar homogêneo. Despeje a massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de amêndoas. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 25 minutos. Deixe esfriar antes de cortar em pedaços. Sirva em seguida.

Brownie de batata-doce

Ingredientes

2 xícaras de chá de batata-doce descascada, cozida e amassada

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/4 de xícara de chá de cacau em pó

1/4 de xícara de chá de mel

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

2 ovos

1 colher de chá de extrato de baunilha

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de amêndoas para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a batata-doce, a farinha de amêndoas, o cacau em pó, o mel, o óleo de coco, os ovos, a baunilha, o bicarbonato de sódio e o sal até obter uma mistura homogênea. Despeje a massa na forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de amêndoas. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 25 minutos. Deixe esfriar antes de cortar em pedaços. Sirva em seguida.

Brownie de maçã

Ingredientes

2 maçãs sem sementes, descascadas e raladas

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/4 de xícara de chá de farinha de aveia

1/4 de xícara de chá de mel

2 ovos

1 colher de chá de extrato de baunilha

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

Óleo de coco para untar

Farinha de amêndoas para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture as maçãs raladas, a farinha de amêndoa, a farinha de aveia, o mel, os ovos, a baunilha e o bicarbonato de sódio até obter homogêneo. Despeje a massa na forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de amêndoas. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 25 minutos. Deixe esfriar antes de cortar em pedaços. Sirva em seguida.

Brownie de beterraba

Ingredientes

1 beterraba descascada, cozida e amassada

1/2 xícara de chá de farinha de coco

1/4 de xícara de chá de cacau em pó

1/4 de xícara de chá de mel

2 ovos

1 colher de chá de extrato de baunilha

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

Óleo de coco para untar

Farinha de amêndoas para enfarinhar

Modo de preparo