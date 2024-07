FUTEBOL

Carpini elogia elenco após o Vitória derrotar o Criciúma: 'Time mais maduro'

Rubro-Negro chegou a 15° colocação no campeonato e abriu três pontos para o Z-4

Wendel de Novais

Publicado em 8 de julho de 2024 às 05:00

Vitória abriu vantagem e administrou jogo contra o Criciúma Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O técnico Thiago Carpini destacou a melhora do Vitória no Brasileirão após o time superar o Criciúma por 2x1, no Barradão, no domingo (7). Em coletiva, além de falar da partida, o treinador afirmou que a equipe tem evoluído, entendendo suas limitações. Além disso, justificou as mudanças constantes nas escalações, falando em estratégias diferentes para cada jogo e lesões no plantel.

“Eu vejo um time mais maduro, mais cascudo, que está entendendo a competição, reconhecendo as limitações e redobrando a atenção em alguns detalhes. É um time que, a todo momento, muda não porque eu quero mexer e inventar de mudar o atleta de posição. Eu não gostaria de fazer dessa maneira, mas a gente está se adaptando. O mais importante é essa resposta dos atletas”, falou Carpini.

O treinador também foi perguntado sobre a postura do Vitória no jogo. O Leão abriu 2x0 e viu o Criciúma diminuir ainda na primeira etapa. No segundo tempo, mesmo em casa, Carpini optou por uma postura defensiva para garantir o resultado. Ele afirmou que é preciso entender a posição que a equipe ocupa no campeonato.

“Primeiro, a gente equilibra, organiza, não perde, não toma gol, se mantém. O Vitória tem que ver o seu tamanho hoje na competição. Não o tamanho da instituição, que é muito grande, mas o momento de quem volta da Série C. Não dá para trocar de igual para igual. Nem tudo que eu faço é o que eu acredito, mas é o que é necessário”, disse, lembrando a passagem do clube pela terceira divisão.

Ainda na conversa com a imprensa, o técnico fez questão de elogiar Alerrandro, que marcou um gol e deu assistência para outro na partida. De acordo com ele, a comissão tem feito um trabalho complementar com o camisa 9 nos treinos, mas manutenção e continuidade dele no time titular se dá pela sua postura.

"O que dá ao Alerrandro crédito comigo e a paciência do torcedor é o que ele entrega coletivamente, é o compromisso, os números físicos dele. As funções, tudo que a gente trabalha e pede, ele faz com excelência no seu limite. A gente precisa ter paciência, porque os gols não são só para nós, mas para ele também. Ele também precisa disso", completou.