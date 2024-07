FUTEBOL

'A gente vem construindo uma identidade': Alerrandro exalta Carpini após Vitória superar o Criciúma

Rubro-Negro abriu três pontos para a zona do rebaixamento com o resultado

Wendel de Novais

Publicado em 7 de julho de 2024 às 21:00

Alerrandro fez menção ao trabalho do técnico na saída do jogo Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Destaque do Vitória contra o Criciúma neste domingo (7), o centroavante Alerrandro, que marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 2 a 1 frente aos catarinenses, exaltou o trabalho do técnico Thiago Carpini. De acordo com o atacante, o Vitória está formando um modelo de jogo e tem demonstrado isso nos últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro.

O atacante destacou que o time foi bem até contra o Corinthians, quando perdeu por 3 a 2 em São Paulo, e que merecia um resultado melhor. "Eu acho que a gente vem construindo uma identidade com o Thiago [técnico]. Mostramos isso nos últimos jogos. Contra o Corinthians, que foi o último, a gente tomou gol no finalzinho, o que foi um pecado pela partida que fizemos", destacou.

Sobre a vitória diante da torcida no Barradão, o atacante falou que é importante que o grupo traga os torcedores para o seu lado, jogando bem e somando pontos em seus domínios. "Hoje foi muito importante voltar a ganhar no Barradão e voltar a ter essa confiança do nosso lado porque vai ser fundamental para o restante do campeonato", completou ele em entrevista ao Premiere.