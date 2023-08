Cauly sofre lesão no joelho e desfalcará o Bahia no Brasileirão

O que era motivo de preocupação no Bahia foi confirmado: o meia Cauly sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e desfalcará o time por alguns jogos.



O anúncio foi feito pelo próprio Bahia na manhã desta terça-feira (29). O jogador passou por exames após o retorno da delegação a Salvador e já iniciou o tratamento no CT Evaristo de Macedo.



O Bahia não informou quanto tempo o atleta ficará em recuperação, mas para esse tipo de lesão - que não precisa de intervenção cirúrgica -, o prazo dado pelos médicos é entre duas e cinco semanas.