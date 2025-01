SEM BA-VI

CBF define novas regras e Copa do Nordeste não terá clássicos na primeira fase

Decisão da entidade altera tradição da competição nordestina

Principal competição nordestina no primeiro trimestre, a Copa do Nordeste não terá enfrentamento entre rivais estaduais em 2025. A CBF definiu novas regras para o sorteio que impedem a realização dos clássicos.

O sorteio dos grupos da Copa do Nordeste está marcado para ocorrer na próxima terça-feira (14), no Rio de Janeiro. A primeira fase da competição será disputada com dois grupos de oito equipes. Os quatro melhores de cada chave avançam para as quartas de final.