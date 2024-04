SEMIFINAL

CBF divulga data da partida entre Bahia e CRB pelo Nordestão

A CBF divulgou a tabela da semifinal da Copa do Nordeste. Inicialmente planejados para serem disputados nesta quarta-feira (24), as partidas foram reagendadas para o dia 26 de maio. O anúncio aconteceu na noite desta segunda-feira (22).

Com a mudança, o Bahia enfrentará o CRB no domingo, 26 de maio, às 18h, na Fonte Nova. Como fez melhor campanha, o tricolor tem a vantagem de jogar em casa em partida única e decisiva.

No mesmo dia e horário, o Sport recebe o Fortaleza na Arena Pernambuco. Os classificados nos confrontos se enfrentam nas finais do Nordestão. De acordo com a tabela básica, as decisões estão previstas para acontecer nos dias 5 e 9 de junho.

A falta de uma definição sobre os jogos da Copa do Nordeste foi motivo de críticas do técnico Rogério Ceni após o empate no Ba-Vi. Mesmo sem uma decisão oficial, o Bahia divulgou a programação da semana prevendo apenas confronto com o Grêmio, no sábado (27), na Fonte Nova, pelo Brasileirão.