FUTEBOL

CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil; confira jogos de Bahia e Vitória

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite de segunda-feira (22) a tabela detalhada dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil, que conta com 32 equipes divididas em 16 jogos de ida e volta. Os jogos estão divididos em três dias da semana.

O Bahia abre os jogos da terceira fase contra o Criciúma, no próximo dia 30, uma terça-feira, às 19h, na Fonte Nova. O confronto de volta será disputado em 23 de maio, uma quinta-feira, às 19h, no estádio Heriberto Hülse.

Nesta fase, os 20 classificados das rodadas iniciais se juntam a 12 equipes que já estavam automaticamente na terceira etapa. Uma deles é o Vitória, que faz o primeiro jogo como visitante, contra o Botafogo, no dia 2 de maio, uma quinta-feira, às 19h, no Engenhão. O confronto de volta será no mesmo horário, só que no Barradão, em 21 de maio, uma terça-feira.