LEI MEMPHIS E SOTELDO?

CBF proíbe jogadores de subir na bola; veja punições

Entidade considerou prática uma infração antidesportiva

Na final do Campeonato Paulista, o jogador do Corinthians, Memphis Depay, protagonizou uma cena emblemática contra o Palmeiras ao subir na bola já na reta final da partida que deu o título ao time alvinegro. O lance culminou em um lateral para o Corinthians, uma vez que foi feito próximo a uma das bandeirinhas de escanteio, mas os jogadores do Palmeiras não gostaram e iniciaram uma confusão com Depay. >