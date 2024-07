PRATAS DA CASA

Cedidos ao Itabuna para a Série D, jogadores voltam ao Vitória com a missão de reforçar elenco curto

José Breno, Luis Miguel e Lawan já estão treinando sob o comando de Thiago Carpini

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de julho de 2024 às 05:00

José Breno, Luis Miguel e Lawan foram chamados para compor o elenco do Vitória na série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Com a missão de terminar o Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento, o Vitória vai precisar reforçar seu elenco curto, que vem passando por improvisações do técnico Thiago Carpini para lidar com as lacunas encontradas. Agora, após a abertura da janela de transferências, três ‘velhos conhecidos’ estão de volta à Toca do Leão.

Os atacantes Lawan e Luís Miguel e o volante José Breno são formados nas categorias de base rubro-negras e retornaram após se destacarem pelo Itabuna. Os três estavam cedidos ao Dragão para a disputa da Série D, em uma parceria firmada entre as equipes baianas.

O rubro-negro disponibilizou ao Azulão a estrutura do clube, assim como atletas e membros da comissão técnica do sub-20, para a participação na quarta divisão brasileira. Os três jogadores chamaram a atenção de Carpini e, com a abertura da janela de transferências, foram integrados ao elenco principal do Vitória. Além do trio, o volante Ricardo Ryller também já foi confirmado pelo clube neste segundo período de contratações.

Atual técnico do Itabuna e ex-treinador do sub-20 do Leão, Laelson Lopes acompanhou o desenvolvimento dos três jovens jogadores e detalhou as características e estilo de jogo de cada um.

De acordo com o comandante, José Breno, Luís Miguel e Lawan têm potencial e capacidade para se destacarem com Thiago Carpini. Para isso, os três garotos vão precisar aproveitar as oportunidades que surgirem ao longo da disputa da Série A.

“Os três são jogadores que, independente de estar jogando ou não, estão sempre participando de uma forma ativa nos treinos do dia a dia”, explicou o técnico.

José Breno

“Muita personalidade para jogar”. Foi assim que Laelson Lopes definiu o jogador de 20 anos, que chega ao elenco principal do Vitória para disputar posição em um time que costuma jogar com uma trinca de volantes. O atleta, aliás, já disputou uma partida pelo profissional do Leão em 2024, na derrota para a Juazeirense, por 2x0, no Adauto Morais, pela Copa do Nordeste.

De acordo com o treinador, José Breno faz tanto a função de primeiro quanto de segundo volante. Quando está cumprindo a primeira função, demonstra capacidade de construir com passos curtos, médios e longos e tem uma boa visão de jogo. Como segundo volante, tem mais liberdade para encostar no ataque e mostra inteligência tática para ocupar espaços e dar velocidade à bola no ataque. Laelson destacou o chute de média e longa distância e a capacidade de criar jogadas.

Apesar de introvertido, a personalidade do jogador não chega a transparecer dentro das quatro linhas. Como diferencial, a concentração e o equilíbrio psicológico são características que podem ajudar o Leão na Série A, assim como aconteceu no período atuando pelo Itabuna. Pela equipe do sul da Bahia, o volante esteve em campo em nove oportunidades, com um gol marcado e uma assistência. José Breno só não foi titular em um jogo, quando precisou cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

“O desempenho foi excelente. Demonstrou personalidade, competência técnica, tática e psicológica. É uma competição onde enfrentamos jogadores muito maduros e com uma pegada também de profissional e ele esteve à altura disso respondendo muito bem. Você tem que realmente estar performando para conseguir esse grande objetivo [sair da Série D para a Série A]”, opinou.

Lawan

Ainda sem experiência na equipe profissional do Vitória, Lawan é o mais extrovertido dos três. A intuição e a personalidade dentro e fora de campo ajudam o centroavante a conseguir impor o seu jogo diante dos adversários. Aliado à capacidade física, o atleta também reúne bom jogo aéreo e mobilidade, além da capacidade de finalizar com os dois pés.

O ponto alto do atacante de área, como definiu Laelson, é o cabeceio. Essa característica, inclusive, permitiu que o atleta de 19 anos marcasse dois de seus cinco gols na quarta divisão. Foram dois com o pé direito, um com o pé esquerdo e dois de cabeça. Caso seja preciso, a função de atacante de beirada não é novidade para Lawan, que já atuou tanto pelo lado direito como pelo esquerdo - embora o seu forte seja a presença pelo centro.

Seja saindo da área ou dentro dela, o técnico destaca que o atacante não tem dificuldade de jogar com a bola no pé, tendo inteligência tática para se movimentar e servir aos companheiros. Um dos artilheiros da Série D, Lawan mostrou personalidade ao assumir a titularidade dentro do primeiro jogo, após a lesão de um jogador mais experiente. O jovem se destacou e se firmou.

“Estamos falando de um jogador de 19 anos, que está disputando com [Marcelo] Toscano, Hernane Brocador e outros jogadores que já tem uma história no futebol brasileiro e fora do país. Você vê o quão a participação desse atleta foi boa e determinante no desempenho do Itabuna na competição”, disse.

Luis Miguel

Na mesma partida que marcou a estreia de José Breno, o atacante Luis Miguel também fez a sua primeira aparição pelo profissional do Vitória. Dono de características como a finalização com os dois pés, as jogadas de drible e a velocidade, o ponta esquerda se apresenta a Carpini como uma alternativa para as beiradas da equipe.

Destaque na campanha do Leão na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, o jogador atua mais próximo das linhas laterais, com preferência por jogar de pé trocado. Como destaque, o atacante mostra bom aproveitamento no um contra um, além de habilidade para atacar espaços. Defensivamente, Luis Miguel tem a capacidade de compactar e sair em alta velocidade. A ajuda na marcação, inteligência tática e personalidade foram mostradas no Itabuna e podem ajudar o Vitória, de acordo com Laelson Lopes.