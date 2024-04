OLHO NO CLÁSSICO

Ceni comanda tático e faz ajustes no Bahia antes do Ba-Vi

Tricolor encara o Vitória, neste domingo (21), às 16h, no Barradão

O Bahia segue em ritmo de preparação para o clássico contra o Vitória. Na manhã desta sexta-feira (19), o Esquadrão voltou aos treinos no CT Evaristo de Macedo, e o técnico Rogério Ceni fez ajustes no time que entrará em campo.

A comissão técnica começou o dia exibindo um vídeo para os atletas. Logo depois, os jogadores foram para o campo e Ceni comandou um trabalho tático. Em outro momento, os atletas aprimoraram as finalizações.

Bahia e Vitória se enfrentam neste domingo (21), às 16h, no Barradão, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como o mando de campo é do Leão, apenas os rubro-negros terão acesso ao estádio.