IMUNIZAÇÃO

Salvador amplia público eletivo para vacinação contra gripe nesta quinta-feira (2)

Após determinação do Ministério da Saúde, Salvador ampliará para a população geral, a partir de seis meses, a vacina contra a gripe. Ou seja, além dos grupos prioritários, qualquer pessoa com idade igual ou superior a 6 meses poderá se proteger contra a Influenza.

Para tomar a vacina da dengue, é necessário apresentar o Cartão SUS de Salvador e documento original com foto; em relação à Influenza, é preciso do cartão de vacina e documento original com foto. A lista de postos para ambas as estratégias, dengue e gripe, está disponível no Instagram @smssalvador.