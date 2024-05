SAÚDE

Lauro de Freitas amplia vacinação contra influenza para todos os públicos

A prefeitura de Lauro de Freitas amplia a vacinação contra influenza para toda população não vacinada a partir de seis meses de idade. A estratégia já começa a valer a partir desta quinta-feira (2). A prefeitura diz que o período chuvoso, com sintomas gripais em alta, e a orientação do Ministério da Saúde levaram à decisão.

A Sala de Multivacinação e as Unidades de Saúde da Família (USF) do município são os pontos para receber a vacina. No Parque Shopping, o atendimento é de segunda à sábado, das 10h às 20h, enquanto nas USFs, o atendimento será de segunda à sexta, das 8h às 15h. É preciso levar documento de identificação (RG) e cartão do SUS.