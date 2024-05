PREVENÇÃO

Jovens de 10 a 14 anos podem se vacinar contra dengue em Salvador a partir desta quinta

Público-alvo da vacina da gripe também foi ampliado para qualquer pessoa com idade igual ou superior a 6 meses

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Salvador retoma, nesta quinta-feira (2), a partir das 10h, a aplicação da vacina contra a dengue em 80 pontos de vacinação. Estão habilitados para a imunização 187 mil pré-adolescentes e adolescentes de 10 a 14 anos do município de Salvador.

A volta da estratégia de imunização contra a arbovirose acontece após a chegada de nova remessa de lote pelo Ministério da Saúde (MS). A capital foi contemplada com 21.994 doses.

Gripe

Após determinação do MS, Salvador ampliará para a população geral a partir de seis meses, a vacina contra a gripe. Ou seja, além dos grupos prioritários, qualquer pessoa com idade igual ou superior a 6 meses poderá se proteger contra a Influenza.

Para tomar a vacina da dengue, é necessário apresentador o Cartão SUS de Salvador e documento original com foto; em relação a Influenza, é preciso do cartão de vacina e documento original com foto.