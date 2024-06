FUTEBOL

Ceni destaca virada em 'jogo decisivo' e força do banco para manter briga pelo G-4

Após goleada em confronto direto, Ceni elogiou grupo e vibrou com permanência nas primeiras posições do campeonato

O técnico Rogério Ceni enalteceu a força psicológica do Bahia e a entrada de jogadores do banco após a goleada de 4 a 1 frente ao Cruzeiro, na Fonte Nova, neste domingo (23). Em coletiva à imprensa, o treinador elogiou, principalmente, o segundo tempo da equipe. Ao falar do jogo, ele destacou o aspecto mental do grupo depois de sair atrás e deu créditos aos jogadores que vieram do banco.

"O time fez um grande segundo tempo. Teve um primeiro tempo em que o Cruzeiro traz dificuldades porque é um bom time e entra muito bem armado. Nós sabíamos que ia ser difícil, mas fomos, mentalmente, muito fortes porque o banco entra e faz uma diferença muito grande", destacou Ceni, que foi feliz nas mudanças.

O Bahia saiu perdendo para o Cruzeiro aos 13 minutos do primeiro tempo, mas conseguiu empatar com Thaciano ainda na etapa inicial. Ainda assim, na volta para a segunda etapa, Ceni voltou com Everton Ribeiro e Biel e, no meio do segundo tempo, ainda promoveu as entradas de Estupiñán e Ademir.

Ele justificou a postura, destacando a importância do jogo e o que disse aos jogadores antes da partida. "Eu frisei para eles a importância desse jogo, que iria decidir muito do nosso caminho na competição, não é? Se a gente conseguiria se manter no G-4 ou se íamos cair um pouco mais lá para o meio da tabela", disse ele, vibrando com o resultado positivo.

Ceni, porém, teve de falar sobre Cauly, que fez mais uma atuação apagada e, dessa vez, foi sacado no intervalo, dando lugar a Everton Ribeiro. O técnico defendeu o jogador e afirmou que o camisa 8 joga na zona mais complicada do campo.

"Jogar onde joga o melhor jogador do time é muito difícil. Primeiro, porque ele é muito visado desde o ano passado pelo crescimento técnico. Segundo, que são os passes mais difíceis. É a zona mais difícil do campo de jogar e, por isso,, ele é o 8 com a função de 10. [...] Cauly é peça fundamental", destacou o treinador.