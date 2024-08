DE VOLTA AOS TRILHOS

Ceni diz que triunfo sobre o Botafogo foi resposta ao torcedor e mira o Ba-Vi: 'Jogo difícil'

Esquadrão encara o rival Vitória neste domingo (11), às 16h, na Fonte Nova

Da Redação

Publicado em 8 de agosto de 2024 às 14:47

Elenco do Bahia voltou a vencer após seis jogos e agora mira o clássico Ba-Vi Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Depois de seis jogos, o Bahia reencontrou o caminho dos triunfos. Contra o Botafogo, pela Copa do Brasil, o Esquadrão venceu por 1x0, na Fonte Nova, e garantiu a classificação para as quartas de final. O fim do jejum veio na hora certa para os tricolores, já que neste domingo (11), a equipe tem pela frente um duelo contra o rival Vitória.

Logo após o confronto com o Botafogo, o técnico Rogério Ceni falou sobre como o triunfo aliviou a pressão. De acordo com ele, o clube queria dar uma resposta para a torcida após os insucessos. Ceni reconheceu que o time não fez bons jogos no Brasileirão, mas afirmou que os atletas conseguiram bom desempenho nas duas partidas contra a equipe carioca.

“A gente gosta de dar respostas ao torcedor, mas ela só vem vencendo, por mais que se esforce ou se dedique. Se você ganha é uma resposta, se perde ou empata você não consegue entregar uma resposta. Por mais empenho que você entregue, você precisa do resultado, estamos tentando em todos os jogos. Fizemos dois ou três jogos ruins, realmente. Contra o Botafogo fizemos um bom jogo na ida, mesmo não ganhando, contra o Fluminense foi ruim mesmo… A gente sempre tenta entregar a resposta para o torcedor com resultados, mas nem sempre conseguimos. A gente sempre tenta entregar o máximo”, disse o comandante do Bahia.

O Ba-Vi deste domingo marcará o último encontro entre tricolores e rubro-negros na temporada. No Campeonato Brasileiro, as equipes brigam por objetivos diferentes. Enquanto o Bahia é o 7º colocado e mira o retorno ao G6, o Leão é o 15º e trava luta contra a zona de rebaixamento.

O retrospecto no ano, no entanto, é desfavorável para o Esquadrão. Em cinco duelos, o Bahia venceu apenas um, pela Copa do Nordeste, perdeu dois e empatou outros dois. Entre as derrotas, o tricolor amargou a perda do título do Baianão para o rival.

Rogério Ceni projeta que vai ser um jogo complicado e diz que já está pensando na estratégia que utilizará. Como o mando de campo é do Bahia, apenas a torcida tricolor terá acesso à Fonte Nova.