COMANDANTE SATISFEITO

Ceni elogia atuação do Bahia em triunfo sobre o Grêmio: 'Deu prazer de ver jogar'

Bahia fez jogo equilibrado e quase não correu riscos contra os gaúchos

Da Redação

Publicado em 28 de abril de 2024 às 06:00

Rogério Ceni mira agora jogo contra o Criciúma, pela Copa do Brasil Crédito: Tiago Caldas /EC Bahia

O Bahia conseguiu um grande triunfo sobre o Grêmio. Na Fonte Nova, o Esquadrão fez um jogo equilibrado, praticamente não correu riscos e contou com um golaço de Everaldo para vencer mais uma no Brasileirão. Após a partida, o técnico Rogério Ceni avaliou a atuação da sua equipe. Ceni se mostrou satisfeito e disse que deu prazer de ver o tricolor jogar.

“Não me apego muito a posição porque isso vai mudar ao fim da rodada. Mas fico muito satisfeito pela atuação, fizemos um belíssimo jogo. Ainda sofremos um pouco com passes errados, perdemos bolas no primeiro tempo que ofereceram transições, mas foi um jogo que deu gosto de ver. Acho que merecíamos até um placar mais elástico. Foi um jogo que deu prazer. Vamos dormir com a alma lavada e a cabeça tranquila pelo bom trabalho”, iniciou o treinador.

Ceni explicou a decisão de colocar Everaldo na vaga de Ademir, que foi o titular contra Fluminense e Vitória. O treinador revelou que estava em dúvida e só decidiu a escalação no dia da partida. A mudança deu certo já que o camisa 9 fez uma grande partida.

“Fiquei bastante na dúvida entre começar com Everaldo ou Biel. Mas pensei em ter os dois dentro da área, permitindo mais movimentações ao Thaciano. Eu gostei do jogo do Everaldo. Não só pelo gol, mas é um cara que segura a bola lá na frente, dá mais tempo para o time sair de trás”, afirmou, antes de completar:

“Até quatro ou cinco horas antes do jogo eu ainda tinha dúvida, mas achei que deu certo por ele segurar essas bolas longas".

Passado o confronto com o Grêmio, o Bahia mira agora o duelo com o Criciúma. Nesta terça-feira (30), o Esquadrão recebe o Tigre pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. A partida será na Fonte Nova, às 19h.

Rogério Ceni foi questionado se vai mexer na escalação, ele adotou o mistério mas deixou aberta a possibilidade de mudanças. Desde o início da temporada o treinador mostra preocupação com o desgaste do elenco. Além disso, o zagueiro Victor Cuesta passou por cirurgia no nariz e ainda é dúvida.