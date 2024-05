COPA DO BRASIL

Ceni valoriza atuação, mas lamenta falta de gols do Bahia: 'Daria tranquilidade'

Treinador destacou que de joga da volta será "uma batalha" em Criciúma

Publicado em 30 de abril de 2024 às 22:41

Bahia pressionou o Criciúma, mas esbarrou na dificuldade de balançar as redes Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Mais uma vez, a atuação do Bahia deixou o técnico Rogério Ceni satisfeito. Contra o Criciúma, na Fonte Nova, o Esquadrão dominou o adversário e apresentou um grande volume ofensivo. A lamentação do treinador, no entanto, ficou pelo fato do time não ter transformado o domínio em gols. Na visão dele, o triunfo por 1x0 deixa a disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil totalmente aberta.

"Mais uma vez a gente controlou bem o jogo e foi propositivo durante toda a partida. Uma pena não sair com pelo menos dois gols de diferença, sei o quanto é difícil jogar em Criciúma, é pesado sempre, um estádio mais acanhado e a torcida comparece, tenho certeza que vai ser uma grande batalha. Por outro lado, vencemos mais um jogo e temos que estar felizes pela conquista, mas uma pena não ter conseguido ampliar o marcador, daria uma tranquilidade para jogar lá", disse ele logo após o duelo.

Rogério, aliás, elogiou a intensidade que o Bahia conseguiu aplicar na partida, mesmo depois de um intervalo curto de descanso após o jogo contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

"Novamente destacar um jogo bem construído, criando boas oportunidades, em um espaço curto de tempo a equipe manteve a intensidade, depois das trocas também continuou tendo chances. A gente fica feliz pelo volume de jogo, mas poderia estar melhor se tivesse feito ao menos o segundo gol", completou.

Diante do Criciúma, Ceni optou por repetir a escalação do último jogo, mesmo tendo o zagueiro Victor Cuesta à disposição. O treinador voltou a elogiar o desempenho da dupla formada por Gabriel Xavier e Kanu e disse que decidiu preservar o defensor argentino.

"Todos os zagueiros têm condições de jogar, quatro deles jogaram no Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. Cuesta teve a fratura no nariz, eles [Gabriel Xavier e Kanu] jogaram bem, achei que não tinha motivo para apressar a volta do Cuesta, eles fizeram um jogo seguro e eu preferi dar continuidade para o Cuesta treinar um pouco mais e a gente fazer uma avaliação para domingo", explicou.