CHUVA NA CAPITAL BAIANA

Choveu 76 mm em Salvador nesta terça; veja previsão de tempo

Devido aos fortes ventos e ao mar agitado, a Travessia Salvador-Mar Grande foi suspensa às 14h30 desta terça-feira (21)

Da Redação

Publicado em 21 de maio de 2024 às 18:17

Chuva em Salvador Crédito: Leitor CORREIO

Com tempo fechado, a chuva em Salvador chegou a 76 mm nesta terça-feira (21). No restante da semana, a tendência é que a chuva continue, já que a previsão do tempo indica céu parcialmente nublado, com continuidade de chuvas fraca a moderada. As informações foram divulgadas pela Guarda Civil de Salvador (Codesal).

Nas últimas 24 horas, o acumulado de chuvas chegou a 84 mm nos bairros de Sete de Abril e Canabrava. Mata Escura, Boca da Mata e Bairro da Paz também registram mais de 80 mm no período, com 82, 82 e 80 mm, respectivamente.

Até o momento da publicação, a Codesal registrou 74 ocorrências em Salvador. Entre os casos mais acionados estão 25 ameaças de desabamento, 20 ameaças de deslizamento e 12 deslizamentos de terra. Cajazeiras é o bairro com mais ocorrências registradas, com 13 casos. Já os bairros do Cabula e Tancredo Neves registraram 11 solicitações.

"Tá dentro do previsto mesmo [o número de ocorrências]. Quando tem uma chuva como essa, com mais de 70 milímetros em 24 horas, a gente tem maior propensão à solicitação de vistoria, sobretudo o escorregamento de terra", explicou o Diretor Geral da Codesal, Sosthenes Macêdo.

Os ventos em Salvador chegaram a 43,2 km/h.

Previsão do tempo

Ao longo desta semana, a influência dos ventos úmidos provenientes do oceano Atlântico, combinada com a presença de um sistema de baixa pressão irá propiciar a ocorrência de chuvas em Salvador. Na quarta-feira (22), a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia.

Na quinta-feira (23), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas moderadas, a qualquer hora do dia. Já entre sexta-feira (24) e sábado (25), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com poucas chances de chuvas fracas e isoladas.

No domingo (26), a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas. As temperaturas devem variar entre 23 °C (mínima) e 30 °C (máxima).

Suspensão de travessia

Com o mau tempo, a travessia Salvador-Mar Grande precisou ser suspensa nesta terça-feira (21). A decisão foi tomada pelos operadores com base nos relatos dos comandantes das embarcações, apontando para as condições de navegação que se tornaram adversas na Baía de Todos-os-Santos a partir de das 14h.