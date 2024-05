Partida entre Bahia e Palmeiras, pelo Brasileiro sub-20, é interrompida por conta da chuva

A partida entre Bahia e Palmeiras, disputada no estádio de Pituaçu, pelo Brasileirão sub-20, foi interrompida na tarde desta terça-feira (21), por conta da forte chuva que cai na capital baiana. O duelo começou com o campo alagado e algumas poças que praticamente inviabilizaram o confronto.

A arbitragem aguardou 30 minutos e fez uma nova avaliação no gramado. Como ainda chovia bastante, a partida seguiu paralisada por mais 30 minutos. Depois desse prazo, o árbitro decidiu adiar o duelo. O jogo será disputado nesta quarta-feira (22), às 15h, no mesmo local, a partir de 27 minutos do primeiro tempo, com o placar de 1x0 para o Palmeiras.