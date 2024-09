TITULARIDADE DISTANTE

Chamado pelo Uruguai, Luciano Rodríguez ainda tenta se firmar no Bahia

Atacante de 21 anos pode entrar em campo hoje pela equipe de Bielsa na eliminatória

Gabriel Rodrigues

Publicado em 6 de setembro de 2024 às 05:00

Luciano Rodríguez durante treino do Bahia no CT Evaristo de Macedo Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

No Bahia desde julho, o atacante Luciano Rodríguez já entrou para a história do tricolor. Além de ser a compra mais cara de um clube nordestino - cerca de R$ 65 milhões -, ele se tornou o primeiro uruguaio convocado pela seleção Celeste enquanto defende o Esquadrão.

Sob o comando de Marcelo Bielsa, Lucho pode entrar em campo na noite de hoje, às 20h30 (horário de Brasília), contra o Paraguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. No Bahia, no entanto, o jogador ainda busca espaço entre os titulares.

Desde que chegou ao clube baiano, o atacante disputou oito partidas, sete delas saindo do banco de reservas. De acordo com o técnico Rogério Ceni, o fato de o atleta ter chegado ao time com a temporada em andamento faz com que ele ainda precise aprimorar o estilo de jogo do Bahia.

O treinador não esconde que o uruguaio tem tido dificuldade, principalmente, na recomposição defensiva, e por isso tem utilizado Lucho mais centralizado, na função que o meia Cauly costuma fazer durante os confrontos.

“Acho que a posição que ele tem mais oportunidade de contribuir com a gente é essa função como centralizado. Ele pode entrar pelos lados, mas a função que ele tem mais chance de acrescentar é centralizado”, explicou Ceni, logo após a derrota por 1x0 diante do Red Bull Bragantino.

Dos oito jogos que fez pelo Bahia, o ponto alto de Lucho foi no confronto com o Botafogo, quando saiu do banco de reservas e marcou o gol da classificação às quartas de final da Copa do Brasil.

Já diante do Fluminense, no Maracanã, pelo Brasileirão, o jogador de 21 anos ficou marcado por perder uma chance incrível logo nos primeiros minutos.

Luciano Rodríguez também teve uma boa oportunidade para balançar as redes diante do Flamengo, mas errou o alvo e viu o Esquadrão sair de campo derrotado no primeiro duelo das quartas de final do torneio eliminatório.

Por conta da convocação para a seleção uruguaia, Rogério Ceni não terá a chance de ter mais dias de treinos com o atacante, o que deixa uma possível titularidade do jogador ainda mais distante. Por conta dos jogos do Brasil nas Eliminatórias, o Bahia ganhou uma pausa de 11 dias na tabela. O próximo compromisso será contra o Flamengo, pela partida de volta da Copa do Brasil, no dia 12, no Maracanã.

“Acho que o Lucho precisa evoluir para ter mais minutos. Ele pelo lado sofre um pouco para fazer a função. Eu não vou tirar o Cauly do centro para ele jogar pelo lado. A gente vai tentando, mas é claro que ele rende mais pelo centro do que por fora. Assim como é claro que temos que trabalhar mais com ele ao longo dos jogos”, completou Ceni.

CAMINHO NA SELEÇÃO

Enquanto tenta se firmar no Bahia, Lucho Rodríguez trilha também o seu caminho na seleção uruguaia. Antes de ter sido chamado para os compromissos contra o Paraguai e a Venezuela, pelas Eliminatórias, o atacante de 21 anos havia sido convocado por Marcelo Bielsa para dois amistosos.

Em março, ele entrou no segundo tempo do da derrota para a Costa do Marfim. Já em junho, participou da vitória por 4x0 sobre o México, na última partida antes da Copa América. Luciano fez parte da pré-lista para o torneio disputado nos Estados Unidos, mas foi cortado da convocação final.