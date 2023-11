Chapecoense x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Com acesso e título garantidos, o Vitória reencontra a Chapecoense, sábado (25), na Arena Condá, na última rodada da Série B do Brasileiro. Com 72 pontos, o rubro-negro entra em campo apenas para cumprir tabela. Já a equipe catarinense vai apostar todas as fichas para tentar escapar do rebaixamento. No grupo de degola, ocupa a 18ª posição e soma apenas 37 pontos. Confira a seguir mais informações sobre o jogo.



TRANSMISSÃO



Chapecoense x Vitória terá transmissão ao vivo no pay per view Premiere. A bola rola às 17h.