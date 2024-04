FÓRMULA 1

Chefe da Mercedes abre possibilidade de repatriar Vettel: 'mercado muito dinâmico'

Uma possível parceria entre a equipe Mercedes e o alemão Sebastian Vettel continua ganhando força nos bastidores da Fórmula 1. Com uma vaga disponível após a saída de Lewis Hamilton, que acertou com a Ferrari, alguns nomes têm surgido como candidatos ao posto.

Em conversas com os jornalistas nesta sexta-feira, em Suzuki, no Japão, Toto Wolff, chefe da Mercedes, alimentou essa discussão ao sugerir que o tempo longe do esporte às vezes pode ser positivo no caso de uma possível volta (Vettel deixou a Fórmula 1 em 2022).