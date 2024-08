MAIS UMA OPÇÃO

Chelsea anuncia acerto com atacante João Félix, ex-Barcelona, até 2031

O Chelsea anunciou nesta quarta-feira o retorno do atacante João Félix até junho de 2031. Segundo a imprensa inglesa, o time desembolsou R$ 317 milhões na contratação do atleta, que não fazia parte dos planos do Atlético de Madrid para a temporada.