FÓRMULA 1

Chuvosa, fria, sem arquibancadas e lotada de público: Como foi a estreia de Lewis Hamilton na Ferrari

O piloto fez seu primeiro teste com um carro da equipe italiana na manhã desta quarta-feira (22)

Marina Branco

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 16:43

Lewis Hamilton na Ferrari Crédito: Reprodução I Instagram

Pela "primeira vez em vermelho", como ele mesmo disse, Lewis Hamilton fará sua estreia pela Ferrari, nova equipe que defenderá na Fórmula 1. Nesta quarta-feira (22), o piloto dirigiu um carro do time italiano pela primeira vez, para o "primeiro gostinho do que é ser um piloto de F1 da Ferrari", segundo a própria equipe no X.

A pista de Fiorano, próxima à sede da Ferrari, recebeu o teste de Hamilton, junto com diversos torcedores que chegaram na madrugada para assegurar lugar em uma pista sem arquibancadas, que acolhe a torcida no alambrado, para assistir ao novo piloto. Tinha ainda um desafio adicional, imposto pelo frio que oscilava de 5 a 7 graus unidos a chuva e neblina, principalmente na primeira volta do circuito.

Mas nada seria obstáculo suficiente: a cidade de Maranello, onde o teste aconteceu, chegou a precisar de ajuda de cidades nos arredores para acomodar o número alto de visitantes, organizar o trânsito e certificar de que a segurança fosse mantida. Até mesmo os fãs que não estavam na Itália viveram a chegada de Hamilton na equipe de forma especial, especialmente pelas redes sociais.

A foto de anúncio do piloto como ferrarista não demorou a se tornar a foto de Fórmula 1 mais curtida da história do Instagram, com mais de 5 milhões de likes em menos de 48 horas.

O teste foi feito com o carro de 2023 da equipe, configurando um teste de carros antigos, que se aplica a veículos entre dois e cinco anos. Cada piloto pode fazer 1000km de testes do gênero por temporada, e Hamilton deve usar toda a sua quilometragem bem no início, para se adaptar antes que a temporada esquente.