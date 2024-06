DE OLHO EM UMA VAGA

Cicinho reconhece início ruim no Bahia, celebra fase do time e mira volta por cima: 'Cheguei na melhor forma'

Lateral disputa com Gilberto uma vaga entre os titulares do tricolor

Da Redação

Publicado em 11 de junho de 2024 às 16:23

Cicinho pode ser uma das novidades do Bahia na partida contra o Fortaleza Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Uma disputa foi estabelecida no time titular do Bahia. Com a ida de Santiago Arias para a seleção da Colômbia que se prepara para disputa da Copa América, nos Estados Unidos, Rogério Ceni terá que escolher um novo lateral direito para o tricolor no duelo contra o Fortaleza, nesta quinta-feira (13), às 21h, na Fonte Nova, pelo Brasileirão. A expectativa é a de que Gilberto, substituto natural do colombiano, fique com a vaga, mas se depender de Cicinho, o treinador terá uma dor de cabeça para escolher o novo dono da posição.

Depois de um 2023 de mais baixos do que altos, Cicinho mira uma volta por cima no tricolor. Durante entrevista nesta terça-feira (11), no CT Evaristo de Macedo, ele reconheceu que não foi bem no primeiro ano no clube baiano, revelou que passou por um momento difícil na sua vida pessoal, mas garantiu que está preparado para ajudar o Bahia a se manter no topo do Brasileirão.

“2023 foi um ano que já passou, ficou para trás. Foi um ano turbulento na minha carreira e na minha vida pessoal, a situação do meu pai, perdi o meu avô, a mudança nesse meio, eu estava há sete anos jogando fora e quando eu vim para cá demorou um pouco a adaptação. Mas esse ano [2024] eu consegui fazer uma pré-temporada, que eu não tinha feito quando cheguei aqui, cheguei na minha melhor forma física, eu sou um jogador de intensidade, de muita vontade. Quando eu conseguir impor o meu jeito de jogar, tenho certeza que vou ajudar da melhor forma”, iniciou ele.

O lateral destacou que apesar da condição de reserva, se sente motivado no Esquadrão. A última vez que ele entrou em campo foi na vitória por 2x1 sobre o Fluminense, na 2ª rodada da Série A. Na ocasião, ele substituiu o meia Cauly no segundo tempo do duelo na Fonte Nova.

“Eu sempre fui um jogador de muito foco, não importa se eu estou jogando ou não, eu sei o que eu tenho que fazer para estar no radar do treinador. Procuro trabalhar forte, me dedicar ao máximo para quando tiver a oportunidade estar a altura e não decepcionar. Todo elenco tem esse mesmo pensamento e trabalha forte para quando tiver a chance de entrar ajudar o time”, disse.

Na análise de Cicinho, tanto ele quanto Gilberto estão prontos para jogar. O lateral tricolor afirmou que a equipe conseguiu um bom entrosamento e lembrou que o banco de reservas tem sido fundamental na campanha do Esquadrão na Série A. O clube baiano inicia a 8ª rodada na vice-liderança, com os mesmos 14 pontos do Flamengo, que ocupa o primeiro lugar por ter melhor saldo de gols.

“Todo mundo está vendo a campanha que o Bahia está fazendo, o time está bem entrosado, quem está no banco entra e resolve os jogos, isso mostra o nível que a equipe está. Com a ausência do Arias, tanto eu quanto Gilberto já estávamos nos preparando, porque queremos aproveitar a oportunidade da melhor maneira possível. Os dois estão preparados e quem o Rogério escolher para ser o titular contra o Fortaleza o Bahia vai ganhar com isso”, completou.

OLHO LÁ E CÁ

Apesar da disputa pela vaga de titular do lado direito, curiosamente na atual temporada Cicinho conseguiu destaque do lado esquerdo do campo. Como o Bahia não possui um jogador de origem na posição, Rogério Ceni improvisou alguns atletas ao longo do ano. O camisa 40 fez bons jogos na função e chegou a ser aplaudido na Fonte Nova.