ESPORTE

Circuito de corridas de rua tem edição marcada para novembro em Salvador; inscrições estão abertas

O evento vai contar com modalidades para adultos, crianças e caminhada para ambos os públicos

Da Redação

Publicado em 3 de setembro de 2024 às 17:00

Salvador vai sediar uma das edições do Circuito de Corridas Assaí no dia 17 de novembro Crédito: Shutterstock

Salvador vai sediar uma das edições do Circuito de Corridas Assaí no dia 17 de novembro e as inscrições para o evento de comemoração de 50 anos da empresa já estão abertas. Ao se inscreverem, além do ingresso e da confirmação de inscrição, os inscritos receberão um kit de corredor, que deverá ser retirado nas lojas da rede entre os dias 15 e 16 de novembro, de 8h às 20h.

As provas terão 3 modalidades: a corrida para adultos com 5 quilômetros de distância, a caminhada com a mesma distância do circuito adulto e, ainda, a corrida kids, com 500 metros. Elas foram planejadas para que os percursos tenham relevância regional e de fácil acesso aos participantes.

O circuito está disponível tanto para crianças (de 4 a 14 anos) quanto adultos (a partir dos 16 anos). Os interessados em participar encontram os detalhes de como se inscrever e as informações gerais de onde e quando as corridas acontecerão no site oficial do evento. Segundo a Diretora Executiva de Marketing e Gestão de Clientes do Assaí Atacadista, Marly Yamamoto, a escolha da realização do circuito de corridas durante a campanha ocorreu para reforçar os benefícios do esporte.

“Acreditamos no poder transformador que o esporte tem em construir histórias, gerar oportunidades, trazer prosperidade e promover a cidadania. Por isso, um pilar importante do Circuito de Corridas Assaí é acessibilidade. Além da comemoração do aniversário, as corridas foram desenhadas para levar os nossos objetivos de negócio. Sendo assim, traremos ingressos com preços acessíveis e abaixo dos tradicionais cobrados por outras competições”, explicou Marly.