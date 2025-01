DÍVIDAS

Clube da Série B renova com atacante com mais de R$ 350 milhões de multa

Pedro Balotelli tem 20 anos, estreou no profissional com gol e já chegou a trabalhar montando caixas de sapato

Marina Branco

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 16:24

Pedro Balotelli pelo Novorizontino Crédito: Higor Basso/Novorizontino

O atacante Pedro Balotelli, de 20 anos, defende o Novorizontino e é artilheiro do Campeonato Paulista Sub-20. No entanto, outra situação acaba chamando mais atenção do que os gols e conquistas do jovem - ele carrega consigo uma multa rescisória superior a R$ 350 milhões, implicando no pagamento de cerca de 60 milhões de euros caso um time do exterior queira negociar sua transferência. >

Mesmo jogando no Sub-20, Balotelli já estreou e até mesmo fez gol no time profissional, e é conhecido como a principal promessa da base novorizontina. Para o clube, a projeção é justa, já que a renovação do contrato com Pedro foi assinada até julho de 2027, se estendendo por mais de dois anos. >

Artilheiro do último Paulista sub-20 com 19 gols, Balotelli se consagrou no clube na final contra o São Paulo, que o proporcionou a chance de estrear no principal contra a Portuguesa. Jogando pelo Paulistão, ele entrou em campo no intervalo e precisou de apenas 15 segundos para fazer seu primeiro gol no jogo que terminou 2 a 2. Desde então, foram três jogos seguidos com o jovem como titular.>

Quem é Pedro Balotelli

Balotelli nasceu em Franca, interior de São Paulo, e começou sua carreira no futebol na base do Cruzeiro. Após passar pelo sub-15 do time, foi ao Atlético-GO, e seguiu seu caminho para o sub-17 do Atlético-MG, onde chegou em 2021. >