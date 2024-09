PODER DE REAÇÃO

Com apenas oito jogos disputados, Vitória está a dois pontos de igualar campanha do 1º turno

Leão tem 54,2% de aproveitamento no returno do Campeonato Brasileiro

Alan Pinheiro

Publicado em 26 de setembro de 2024 às 05:00

Alerrandro é o jogador rubro-negro com mais participações em gols no Brasileirão: dez Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Quando o Vitória foi derrotado pelo Flamengo na última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o torcedor do Leão se encheu de preocupação: o clube havia somado apenas 15 pontos em 19 jogos. O turno virou, oito partidas já foram disputadas e o time parece estar tirando o atraso. O rubro-negro está a dois pontos de igualar a campanha da metade inicial da competição.

O próximo confronto será neste domingo (29), quando a equipe viaja ao Rio Grande do Sul para enfrentar o Internacional, às 18h30, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Caso saia do Beira-Rio com um resultado positivo, o time comandado pelo técnico Thiago Carpini já vai ter superado o rendimento dos primeiros 19 confrontos da competição. E faltando ainda 10 rodadas para o fim. Já se o duelo com o Colorado terminar empatado, o Leão ainda ficaria a um ponto de igualar a marca.

Para Carpini, ter brigado contra o rebaixamento ao longo da Série A criou uma “casca” no rubro-negro, que será fundamental nesta reta final do torneio.

“O emocional é muito mais forte agora, o grupo está mais preparado e cascudo. As chegadas dos reforços também foram muito importantes para ajudar os atletas que aqui estavam. Uma equipe que briga desde maio dentro do Z-4 cria uma casca, algumas equipes ainda não viveram isso dentro da competição e não sabemos como elas vão reagir caso passem por isso. Estamos habituados, o que nos fortaleceu também. O torcedor pode esperar o empenho dos atletas, e peço que eles não larguem a equipe. A equipe vem evoluindo, principalmente, no quesito pontuação”, disse Carpini, em entrevista coletiva após a vitória sobre o Juventude.

O rubro-negro começou sua corrida no Brasileirão com o status de ter voltado à primeira divisão como campeão da Série B. Na época, manteve a base do time e o mesmo treinador. Nesse contexto, o Vitória era comandado por Léo Condé - que foi trocado após o revés para o Vasco, na 6ª rodada.

Thiago Carpini então chega ao clube e comanda o Leão em quatro partidas antes de conseguir sua primeira vitória, que veio na 9ª rodada do Brasileirão, sobre o Internacional - o mesmo adversário desta vez. Além de superar o Colorado, o clube de Salvador ainda ganhou outros três confrontos ao longo do primeiro turno.

Desta vez, bastou apenas oito jogos para chegar nas mesmas quatro vitórias. O aproveitamento no returno atualmente é de 54,2%, com 13 pontos conquistados em 24 disputados. Em comparação contra os mesmos adversários no turno inicial, o Vitória havia somado somente três pontos, o que equivale a um rendimento de 12,5%.

Histórico

Os quatro triunfos e três empates que fizeram o rubro-negro somar apenas 15 pontos nas 19 primeiras rodadas colocaram a campanha como a pior no atual formato do Brasileirão, empatado com o ano de 2014. A melhor temporada aconteceu em 2008, quando o Leão terminou o primeiro turno com 32 pontos.

Em comparação, a pontuação média do clube nas 19 rodadas iniciais da Série A nos últimos 16 anos é de 22 pontos. Nesse período, o Vitória disputou o torneio oito vezes. Importante destacar que a edição de 2004 teve 46 jogos e, por isso, não foi considerada neste cálculo.

Para o técnico rubro-negro, o aumento no rendimento da equipe deve-se a uma mudança no nível de concentração e no aspecto emocional. “No jogo contra o Atlético-GO, tivemos três chances de gol e fizemos dois, hoje foram duas ou três chances e conseguimos marcar sem sofrer defensivamente. Esses pequenos detalhes nos incomodavam e hoje estão a nosso favor. Conta também a concentração da equipe durante os 90 minutos e seguir acreditando com convicção no trabalho”, explicou.

Pontuações do Leão no primeiro turno do Brasileirão