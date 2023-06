Com Chávez, Bahia volta aos treinos de olho no Palmeiras

Depois de um dia de folga, o elenco do Bahia voltou aos treinos de olho no confronto com o Palmeiras. A partida será na próxima quarta-feira (21), às 21h30 na Fonte Nova, pela 11ª rodada do Brasileirão.



Na manhã deste domingo (18), os jogadores se reapresentaram no CT Evaristo de Macedo. Os atletas iniciaram o dia com um vídeo sobre o Palmeiras. Depois do aquecimento na academia, eles foram para o campo.



O técnico Renato Paiva dividiu o grupo em dois e fez um trabalho com foco na posse de bola. Na sequência, Paiva promoveu disputas entre times com cinco jogadores de linha.