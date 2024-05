Com destaque do Barça entre novidades, Espanha convoca seleção para a Eurocopa

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, divulgou nesta segunda-feira uma lista preliminar com 29 nomes visando a Eurocopa, que será realizada na Alemanha. O grupo foi formado para a disputa de dois jogos antes do torneio europeu de seleções. A novidade fica por conta da presença de Fermín, destaque do Barcelona na temporada.