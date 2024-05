TÊNIS

Com direito a ponto de costas, Thiago Monteiro vence em Roma e pode fazer história

Brasileiro arrasou australiano Jordan Thompson por 2 sets a 0 e à terceira rodada do Masters 1000 na capital italiana

Publicado em 10 de maio de 2024 às 14:32

Thiago Monteiro comemora ponto no Masters 1000 de Roma Crédito: ATP Tour/Divulgação

Nada com um jogo após o outro. Depois de chamar a atenção pelo salto e erro em voleio na estreia, Thiago Monteiro mais uma vez virou notícia por uma jogada no Masters 1000 de Roma. E, desta vez, de maneira muito positiva. Em uma troca de bolas com Jordan Thompson, nesta sexta-feira (10), o brasileiro correu para o fundo da quadra e devolveu de costas, anotando um ponto que até ele ficou surpreso. Em dia bastante inspirado, o tenista cearense arrasou com o australiano, avançando à terceira rodada com imponentes 6/1 e 6/3.

Foi a quarta vitória seguida do brasileiro na Itália, sendo duas na chave principal, igualando a campanha do Torneio de Madri, há uma semana. Domingo ele volta à quadra para tentar fazer história. Caso conquiste Maísa uma vitória no saibro italiano, Monteiro vai fazer seu melhor desempenho em um Masters 1000.

Já garantido no Top 100 da próxima lista da ATP - com a vitória diante de Thompson já confirmou ao menos a 91ª colocação -, Thiago Monteiro começou a partida diante de 32º cabeça de chave em Roma de maneira impecável. Mostrando todo o seu repertório, dominou todas as ações após 1 a 1. Foram duas quebras do saque do australiano até fechar por 6 a 1 no primeiro set point.

O segundo set foi igual até 2 a 2 quando mais uma vez Thiago Monteiro conseguiu pressionar o serviço de Thompson. Em pontos seguidos, obteve a quebra e depois sacou para abrir 4 a 2 de frente. Com 5 a 3 contra, o australiano precisava de todas as maneiras confirmar o serviço para seguir vivo no jogo.

E protagonizou o game mais disputado e longo da partida. Foram intensas trocas de bolas e com Thompson fazendo milagres para evitar a eliminação. Thiago Monteiro saiu logo com três match points em 40 a 0 e viu o rival salvar todos. O australiano ainda teve duas chances de fechar e também não aproveitou. Na quinta oportunidade, deu Brasil.

Campeão em Madri no domingo e cabeça de chave 3 em Roma, o alemão Alexander Zverev continua somando bons resultados no saibro. Nesta sexta, passou sem problemas pelo australiano Alexander Vukic, em sets diretos: 6 a 0 e 6 a 4. O rival de domingo será o italiano Luciano Darderi.