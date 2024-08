VEJA A ESCALAÇÃO

Com dúvida no meio e desfalque no ataque, Bahia está pronto para enfrentar o Grêmio

Em Caxias, tricolor fez o último treino antes do jogo

Da Redação

Publicado em 16 de agosto de 2024 às 18:34

Bahia treina no estádio Centenário antes de duelo contra o Grêmio Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia está pronto para o confronto com o Grêmio. A partida será disputada neste sábado (17), às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (16), o tricolor fez o último treino antes do jogo e Rogério Ceni tem pelo menos uma dúvida para montar o time.

Já na cidade de Caxias do Sul, palco do duelo, o Esquadrão fez uma atividade no estádio Centenário, casa do Caxias. Ceni já sabe que não contará com o atacante Biel. Com dor nas costas, ele ficou em Salvador.

Já o meia Everton Ribeiro embarcou com a delegação e será avaliado no dia do duelo. O camisa 10 levou uma pancada no olho no clássico contra o Vitória e ficou fora dos treinos durante a semana. Se Everton não tiver condição de jogo, De Pena deve ficar com a vaga.

A provável escalação do Bahia tem: Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Carlos de Pena e Cauly; Thaciano e Everaldo.