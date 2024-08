PROBLEMAS PARA CENI

Com dúvidas no meio-campo e ataque, Bahia deve ter mudanças contra o Grêmio

Esquadrão encara o time gaúcho neste sábado (17), pelo Campeonato Brasileiro

Gabriel Rodrigues

Publicado em 16 de agosto de 2024 às 05:00

Carlos de Pena pode ficar com a vaga de Everton Ribeiro no meio-campo tricolor Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia vai ter problemas para montar o time que vai enfrentar o Grêmio, amanhã, às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 23ª rodada do Brasileirão. Nos últimos dias o Esquadrão viu aumentar a quantidade de atletas no departamento médico, o que reduz as opções para Rogério Ceni.

A principal ausência nos treinos do tricolor durante a semana foi o meia Everton Ribeiro. Autor de um dos gols no clássico contra o Vitória, o camisa 10 sofreu uma pancada no olho e foi substituído logo no início do Ba-Vi. Desde então, ele está em observação e tem realizado apenas treinos físicos.

Por conta do inchaço na região do olho, Everton não tem presença garantida no confronto com o Grêmio. Ontem ele fez apenas um trabalho físico e ficou fora da atividade tática realizada pelos outros companheiros.

Outro que também não treinou nesta semana e ainda é dúvida é o atacante Biel. Substituto de Everton Ribeiro no Ba-Vi, o jogador levou uma pancada nas costas e está em fase de recuperação.

Sem a dupla, Rogério Ceni tem um grande problema para resolver. Everton Ribeiro é um dos destaques do time na temporada e tem papel fundamental no modelo de jogo trabalhado pelo clube baiano. A tendência é a de que o uruguaio Carlos de Pena fique com a vaga e inicie entre os titulares no Rio Grande do Sul.

A entrada de De Pena, no entanto, deixaria o Esquadrão com poucas possibilidades de trocas no meio-campo durante o jogo, já que o volante Rezende também está machucado.

Já no caso de Biel, a baixa faz Rogério Ceni perder opções de velocidade pelos lados do campo. O atacante é uma dos atletas mais utilizados pelo treinador na temporada, seja na condição de titular ou saindo do banco.

Depois do Ba-Vi, Rogério Ceni falou sobre a dificuldade de trabalhar com um elenco curto e lembrou que, por conta de lesões, não tem conseguido variar o esquema do time durante os jogos. Vale lembrar que o atacante Ademir também está machucado e não enfrentará o time gaúcho.

"Quando eu tiver peças defensivas, posso me preparar para fazer alterações, ficar mais sustentado defensivamente. Mas sem essas peças não adianta. Temos que defender dentro do nosso sistema. Nico [Acevedo] a gente já sabia que voltaria só por agora, agosto ou setembro, mas foi uma pena perder o Rezende, que nos oferecia bola aérea. Quando a gente tiver esses jogadores vamos poder fazer um pouco diferente. Mas esse é o nosso time. O time é o mesmo, são esses caras que vão tocar o barco até o fim do campeonato", afirmou.

MAIS DESFALQUES

Enquanto Everton Ribeiro e Biel são as preocupações mais urgentes, no longo prazo o Bahia corre para recuperar outros atletas.

Além de Ademir e Rezende, a lista de atletas no departamento médico conta com Gilberto e Acevedo. O lateral direito se machucou na derrota para o Fluminense, no Maracanã. Para o setor, Ceni tem à disposição o colombiano Arias e Cicinho.