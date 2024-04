VOLTA AOS TREINOS

Com Everaldo em campo, Bahia inicia preparação para estreia no Brasileirão

Um dia depois de vencer o Náutico e se garantir na semifinal da Copa do Nordeste, o Bahia mudou o foco e iniciou a preparação para a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro.

Em outro momento, Ceni dividiu os jogadores e fez um treino tático utilizando a metade do campo. A novidade do dia ficou por conta do retorno do atacante Everaldo. Recuperado de lesão, ele treinou normalmente.