"PAI DE CLÁSSICO"

O pai dos clássicos: Everton Ribeiro chega a três gols em Ba-Vis na temporada

O camisa 10 do Bahia também tem o Vitória como sua segunda maior vítima na carreira

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de agosto de 2024 às 05:00

Éverton Ribeiro continuou em campo depois de dividida e abriu o placar para o Bahia Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Se os craques são aqueles que aparecem nas partidas mais difíceis, os clássicos reservam os holofotes para os que sobressaem em frente aos maiores rivais. Com a camisa 10 do Bahia nas costas, Everton Ribeiro precisou de apenas 15 minutos na partida contra o Vitória, válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, para marcar e se reafirmar como ‘pai dos clássicos’.

O Bahia entrou em campo pelo Ba-Vi de número 499 com a vantagem por jogar na Arena Fonte Nova, em frente a mais de 45 mil tricolores que fizeram o chão de Salvador tremer quando o jogador recebeu a bola aos 14 minutos da etapa inicial e finalizou em direção ao gol do Vitória, contando com um desvio em Wagner Leonardo para encobrir o goleiro Lucas Arcanjo e abrir o placar.

O gol veio entre dois momentos de preocupação para a torcida do Esquadrão. Cinco minutos antes da apoteose azul, vermelha e branca, o meio-campista sofreu um empurrão e, na queda, se chocou com o joelho do volante Ricardo Ryller. O impacto deixou a região do olho do jogador inchada. Mesmo assim, ele voltou ao campo ‘caolho’ para deixar a sua marca em mais um Ba-Vi. Logo depois de abrir o placar, Everton Ribeiro saiu do gramado sob muitos aplausos das arquibancadas.

Apesar do pouco tempo dentro das quatro linhas, o atleta mostrou eficiência, que foi o diferencial do tricolor para sair com o triunfo por 2x0. O gol marcado em cima do rubro-negro deixou o time da casa mais à vontade para imprimir o seu estilo de jogo no primeiro tempo. De quebra, foi o terceiro do craque contra o Vitória vestindo a camisa do Bahia, sendo o segundo na Fonte Nova.

Além da passagem pelo tricolor, o meia já balançou as redes do rival em outras duas oportunidades, o que torna o Leão a segunda maior vítima de Everton Ribeiro, atrás apenas do Grêmio, que já sofreu seis gols do atleta. Com o tento, o jogador agora chega à marca de 12 gols feitos em clássicos. A contagem leva em conta as passagens do camisa 10 por Coritiba, Cruzeiro, Al Ahli, Flamengo e Bahia.

Após o fim do confronto, o técnico Rogério Ceni falou sobre a importância do jogador para o elenco do Esquadrão, principalmente em jogos grandes como o de ontem.

“Para mim ele é uma referência. Ele é o jogador mais influente, no cenário nacional, da última década. Eu confio muito nele, um cara exemplar. Trabalhei com ele no Flamengo, quando falei dele com o Cadu Santoro (diretor de futebol), disse que a única certeza que eu tinha era que ele ia entregar tudo. O talento é indiscutível, nos treinos é uma referência para os outros. Sou suspeito para falar, fomos campeões juntos no Flamengo. Com ele o jogo é diferente. A maneira como trata a bola, como faz as coisas acontecerem”, tietou o treinador.