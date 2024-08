COM A FORÇA DA TORCIDA

No último Ba-Vi do ano, Bahia mira triunfo em casa por recuperação no Brasileirão

Esquadrão quer voltar a vencer para ter chance de entrar no G6

Gabriel Rodrigues

Publicado em 11 de agosto de 2024 às 05:00

Bahia quer aproveitar a atmosfera da torcida na Fonte Nova para vencer o Vitória Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Depois de um bom início, o Bahia atravessa uma fase turbulenta no Campeonato Brasileiro. Sem vencer há cinco jogos no torneio, o tricolor busca a recuperação para seguir sonhando com uma vaga na próxima Libertadores. A tentativa de reencontrar o caminho dos triunfos na Série A passará pelo clássico contra o Vitória, neste domingo (11), na Fonte Nova.

Tricolores e rubro-negros estarão frente a frente pela última vez em 2024. Mandante do duelo, o Bahia quer usar a força que tem no estádio como um trunfo para levar a melhor na disputa. Mais do que um duelo particular entre rivais, uma vitória sobre o Leão garante o Esquadrão, pelo menos, na cola do G6.

O tricolor inicia a rodada na 7ª colocação, a três pontos do São Paulo, que fecha a zona de classificação para a Libertadores. No melhor dos cenários, os três pontos fariam o time azul, vermelho e branco trocar de posição com o São Paulo, assumindo o 6º lugar. Por isso, os jogadores tratam a partida como uma final.

“É um jogo muito importante em todos os aspectos. Temos que nos preparar bem, fisicamente e taticamente, para fazermos um bom jogo, não só vencer, mas ter uma boa atuação para que todos saiam satisfeito”, disse o goleiro Marcos Felipe, antes de completar:

“Não existe preparação especial, mas o clássico é um jogo à parte, tem a rivalidade e tem a questão de voltarmos a vencer no Brasileirão. Temos que nos preparar bem para conseguir o triunfo”, pontuou.

Por falar em rivalidade, o último Ba-Vi do ano será também uma espécie de “tira-teima” para o Bahia. Entre Copa do Nordeste, Campeonato Baiano e Brasileirão, os dois clubes se enfrentaram cinco vezes esse ano. O tricolor foi derrotado duas vezes, venceu uma partida e empatou outras duas.

Apesar da perda do título do Campeonato Baiano ter deixado os tricolores de cabeça em casa, na Fonte Nova a vantagem é do Bahia. O time de Rogério Ceni venceu por 2x1, na Copa do Nordeste, e empatou em 1x1 na final do estadual.

Pelo Brasileirão, o Bahia tem bons motivos para lembrar do último confronto em casa. Em 2018, o tricolor goleou por 4x1 na Fonte Nova. Zé Rafael, Vinícius, Gilberto e Tiago marcaram os gols. O lateral Lucas anotou o de honra para o Vitória.

“É se manter concentrado o máximo possível. Clássico é sempre um jogo à parte, temos que fazer o nosso melhor, se preparar bem para vencer o jogo”, afirmou o goleiro tricolor.

Em busca da estratégia ideal para conquistar o resultado positivo, Rogério Ceni tem os desfalques do lateral direito Gilberto e do atacante Ademir, que estão machucados. O Bahia, no entanto, deve repetir a escalação que venceu o Botafogo, no meio de semana, e terá força máxima.