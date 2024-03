COPA DO NORDESTE

Com Jean Mota, Vitória está pronto para enfrentar o Fortaleza; veja relacionados

Jogo da Copa do Nordeste é no sábado (23), às 20h30, no estádio Castelão

Publicado em 22 de março de 2024 às 14:13

Jean Mota é relacionado pelo técnico Léo Condé pela primeira vez Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória está pronto para encarar o Fortaleza na penúltima rodada da fase classificatória da Copa do Nordeste. O elenco rubro-negro finalizou a preparação para o confronto na manhã desta sexta-feira (22), na Toca do Leão, e viaja à tarde para a capital cearense. A bola rola no sábado (23), a partir das 20h30, no estádio Castelão.

A lista com 22 relacionados tem o meia Jean Mota como novidade. Recém-contratado, ele não participou do Ba-Vi da última quarta-feira (21), porque ainda aprimorava a forma física, mas pode estrear com a camisa vermelha e preta diante do Fortaleza.

O volante Dudu, o meia Daniel Jr. e o atacante Iury Castilho seguem em tratamento e vetados por ordens médicas. Quem também está fora é o lateral direito Raul Cáceres, que sentiu um desconforto no tendão de Aquiles. Suspenso pela expulsão no Ba-Vi, Mateus Gonçalves é outra baixa.

É possível que o técnico Léo Condé repita diante do Fortaleza a escalação utilizada no jogo contra o Bahia, na última quarta-feira (20), na Fonte Nova. Apesar da derrota por 2x1, o comandante rubro-negro elogiou a atuação do time no clássico.

Caso isso ocorra, o Vitória irá a campo com Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Patric Calmon; Willian Oliveira, Rodrigo Andrade, Léo Naldi e Matheusinho; Osvaldo e Alerrandro.

Com oito pontos, o Vitória ocupa a penúltima colocação do Grupo A e precisa vencer para se reabilitar na competição e ter chance de brigar por vaga nas quartas de final do Nordestão.

Confira a seguir a lista de relacionados do Vitória:

Goleiros: Lucas Arcanjo e Muriel;

Laterais: Lucas Esteves, Patric Calmon e Zeca;

Zagueiros: Camutanga, Cristián Zapata, João Victor e Wagner Leonardo;

Meio-campistas: Caio Vinícius, Jean Mota, Léo Naldi, Luan, Luan Santos, Matheusinho, Rodrigo Andrade e Willian Oliveira;