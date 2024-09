BRASILEIRÃO

Com mudança na defesa, Bahia está pronto para enfrentar o Fortaleza; veja a possível escalação

Esquadrão encara o Leão do Pici neste sábado (21), no Castelão

Da Redação

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 13:24

Zagueiro Victor Cuesta é o mais cotado para entrar na vaga do suspenso Kanu Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia está pronto para mais um duelo no Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira (20), o tricolor fez o último treino e fechou a preparação para o confronto com o Fortaleza. A partida será neste sábado (21), às 21h, no estádio Castelão.

Na última atividade antes do embarque para a capital do Ceará, Rogério Ceni aplicou um trabalho tático em campo reduzido. O treinador será forçado a fazer pelo menos uma mudança na equipe considerada titular. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o zagueiro Kanu está fora de ação. O argentino Cuesta é o mais cotado para ficar com a vaga.

A provável escalação do Bahia tem: Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.

O atacante Biel, com uma lesão nas costas, fez tratamento na Cidade Tricolor. Já o volante Acevedo está na fase de transição e fez uma atividade específica no campo. A dupla está fora da partida.