Com mudanças, Bahia está pronto para enfrentar o Cruzeiro; veja a provável escalação

Esquadrão encara o time celeste nesta sexta-feira (18), no Mineirão

Da Redação

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 14:36

Após dois meses fora por conta de lesão, atacante Biel está de volta ao Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia está pronto para mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (17), o Esquadrão realizou o último treino antes do confronto com o Cruzeiro. A partida será na sexta-feira (18), às 21h30, no Mineirão, pela 30ª rodada da competição.

No CT Evaristo de Macedo, o técnico Rogério Ceni aproveitou o dia para simular situações ofensivas e defensivas. O treinador ainda promoveu uma atividade tática na qual passou as últimas orientações aos atletas.

Contra o Cruzeiro, o Bahia terá pelo menos duas mudanças. O lateral direito Arias e o volante Caio Alexandre estão suspensos. Gilberto ficará com a vaga do colombiano, enquanto Yago Felipe é o mais cotado para entrar no meio-campo. Ele tem a concorrência de Acevedo, que está de volta após 10 meses se recuperando de uma cirurgia no joelho.

Outro que volta ao time é o meia Everton Ribeiro. Ele cumpriu suspensão na derrota para o Flamengo. Uma possível escalação do Bahia tem:

Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Juba; Yago, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.

Após convocações para as seleções do Uruguai e do Brasil sub-15, Lucho Rodríguez e Ruan Pablo se apresentaram ao Bahia e estão à disposição do treinador.