Com mudanças, Bahia está pronto para pegar o Fortaleza; veja a provável escalação

O Bahia está pronto para encarar o Fortaleza. A partida será nesta quinta-feira (13), às 21h30, na Fonte Nova, pela 8ª rodada do Brasileirão. Na tarde desta quarta-feira (12), o tricolor realizou a última atividade antes do confronto.

Diante do Leão do Pici, o técnico Rogério Ceni será obrigado a mudar a escalação do Bahia. Artilheiro do time na temporada, com nove gols, o meia-atacante Thaciano está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Biel e Ademir largam na frente na briga pela vaga, mas Estupiñan e Ratão também estão na disputa.