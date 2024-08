APOSTA NO TALENTO

Com o garoto Estêvão, do Palmeiras, Dorival convoca Seleção para jogos da eliminatória; veja a lista

Na primeira convocação após o fiasco na Copa América, quando o Brasil passou em segundo no seu grupo e foi eliminado nas quartas de final para o Uruguai, Dorival Júnior apresentou novidades. Entre elas, jogadores que atuam no futebol brasileiro, como André, do Fluminense, Gerson e Pedro, ambos do Flamengo, Luiz Henrique, do Botafogo, e o garoto Estêvão, de apenas 17 anos, que pertence ao Palmeiras.