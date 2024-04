PREPARAÇÃO

Com presença de Talisca, Bahia faz penúltimo treino antes da final contra o Vitória

Em reta final da preparação para o Ba-Vi da final do Campeonato Baiano, o Bahia realizou mais um treino antes do duelo. Na manhã desta sexta-feira (5), o elenco começou o dia com uma ativação na academia. Logo depois, os jogadores foram para o campo e trabalharam sob o comando de Rogério Ceni.